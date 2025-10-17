В Европе назвали пощечиной встречу Путина и Трампа в Будапеште

La Repubblica: встреча Путина и Трампа в Будапеште станет пощечиной для ЕС

Решение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести встречу в Будапешта стало «пощечиной» для остальной Европы. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

«Это пощечина старому континенту», — подчеркивает издание.

Как утверждает итальянская газета, «европейским странам нужно будет давать разрешение на пролет президентского самолета, несмотря на санкции и ордер МУС».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что дата и детали переговоров президентов России и США в Венгрии зависят от встречи и глав МИД двух стран и ее результатов.

По его информации, глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио проведут телефонные переговоры в пятницу.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы Трамп объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

Ранее в Европе высказали мнение, что контакты Трампа с Путиным окажутся безрезультатными.