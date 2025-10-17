На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе назвали пощечиной встречу Путина и Трампа в Будапеште

La Repubblica: встреча Путина и Трампа в Будапеште станет пощечиной для ЕС
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Решение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести встречу в Будапешта стало «пощечиной» для остальной Европы. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

«Это пощечина старому континенту», — подчеркивает издание.

Как утверждает итальянская газета, «европейским странам нужно будет давать разрешение на пролет президентского самолета, несмотря на санкции и ордер МУС».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что дата и детали переговоров президентов России и США в Венгрии зависят от встречи и глав МИД двух стран и ее результатов.

По его информации, глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио проведут телефонные переговоры в пятницу.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы Трамп объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

Ранее в Европе высказали мнение, что контакты Трампа с Путиным окажутся безрезультатными.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами