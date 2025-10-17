В Кремле рассказали, когда может состояться встреча Путина и Трампа в Венгрии

Песков: встреча Путина и Трампа может состояться в течение двух недель

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу в Венгрии в течение двух недель или позже. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Она действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже», — сказал он.

Маршрут полета российского лидера в Будапешт пока непонятен, отметил Песков.

Венгрию окружают Украина, Словакия, Румыния, Сербия, Хорватия, Австрия и Словения.

16 октября Путин и Трамп провели телефонные переговоры. После завершения беседы президент США анонсировал возможность встречи глав двух государств в столице Венгрии. Он выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский лидер оперативно поддержал предложенную Трампом идею.

Ранее Лавров обсудил с Сийярто подготовку мероприятий российско-американского диалога.