В Кремле раскрыли, почему Россия инициировала разговор Путина и Трампа

Песков: РФ предложила разговор с Трампом после его поездки на Ближний Восток
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская сторона предложила США организовать беседу президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа после его успешной поездки на Ближний Восток. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, почему инициатива провести беседу поступила от российской стороны именно сейчас и чем на данный момент ситуация в российско-американских отношениях отличается от той, которая сложилась после встречи лидеров на Аляске.

«Нами был предложен этот телефонный разговор по следам успешного успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток», — заявил Песков.

По его словам, президент России хотел поздравить Трампа с таким успехом. Представитель Кремля подчеркнул, что именно этим объясняется инициатива России в разговоре.

Накануне помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что инициатором сегодняшней телефонной беседы между президентами РФ и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом была российская сторона.

16 октября состоялась беседа между Трампом и Путиным. Российский лидер поздравил главу США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, говорил ли Путин с Трампом о ДСНВ.

