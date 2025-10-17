Во Франции высказались о предстоящей встрече Путина и Трампа

Филиппо: Макрон будет в ярости из-за встречи Путина и Трампа в Будапеште

Президент Франции Эммануэль Макрон будет в ярости из-за предстоящей встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом в соцсети X написал глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Я знаю нескольких человек, которые будут в бешенстве... например, некий Эммануэль и некая Урсула! Саммит в стране ЕС! Какое унижение для них и для евроястребов», — написал он.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы хозяин Белого дома объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште состоится через неделю после переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой госдепа Марко Рубио.

Ранее Вэнс заявил, что Россия и Украина пока не готовы заключить мир.