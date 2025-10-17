«Болезненный удар» для Европы. Как Запад отреагировал на разговор Путина и Трампа

Грядущая встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина станет болезненным ударом для Европы. Так итоги разговора двух лидеров оценила газета The Telegraph, отметив, что ЕС «в значительной степени остался в стороне от мирных переговоров по Украине». Также далеко от них может оказаться и украинский лидер Владимир Зеленский, ведь, как пишет Newsweek, переговоры Трампа и Путина поставили под сомнение позицию главы Белого дома относительно урегулирования украинского конфликта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Болезненный удар»

Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, анонсированная по итогам разговора двух лидеров, станет болезненным ударом для Европы. Об этом сообщает издание The Telegraph.

«В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, должно быть, чувствует себя котом, которому достались сливки. <…> Венгр позиционирует себя как борца за мир, и этот саммит сверхдержав — огромная честь для лидера небольшой страны с населением всего 9,5 миллиона человек», — пишет британская газета.

The Telegraph отмечает, что премьер Венгрии как принимающая сторона лишь укрепит свой авторитет. Ранее европейские дипломаты изо всех сил настаивали на том, что Орбан не выступает от имени ЕС несмотря на то, что Венгрия на протяжении полугода председательствует в блоке.

«В конце сентября Брюссель решил, что отомстил, когда Трамп раскритиковал ЕС за продолжающиеся закупки российской нефти. Европейские дипломаты, не теряя времени, указали, что крупнейшим покупателем России является Венгрия. <…>

Выбор Венгрии в качестве места проведения саммита, вероятно, стер улыбку с лица ЕС. Блок в значительной степени остался в стороне от мирных переговоров по Украине

и переживает из-за второстепенной роли, которую он сыграл в мирном плане по Газе», — говорится в материале.

Никаких Tomahawk

Общаясь с журналистами, глава Белого дома заявил, что у США много крылатых ракет Tomahawk, но они нужны и самой стране. При этом, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в последние дни Трамп публично и в частном порядке давал понять, что склоняется к поставке этих ракет Киеву.

«В последние недели Трамп становился все более теплым в отношении [президента Украины Владимира] Зеленского, охладев к Путину — разительное отличие от его более холодной позиции по отношению к украинскому лидеру в начале президентства, включая публичную разносную речь в Овальном кабинете в начале этого года», — отметило агентство Bloomberg.

Однако заявление о грядущей встрече показало, что Вашингтон ослабляет давление на российского президента . Еще тревожнее для Владимира Зеленского стала смена позиции главы Белого дома относительно поставок Tomahawk и введения новых санкций против России. Трамп заявил, что республиканцы продвигают новые жесткие ограничения, возможно, «не в самый подходящий момент, но это может произойти через неделю-другую».

Bloomberg подчеркнуло, что президент США мог поменять свою позицию по поставкам Украине ракет после разговора с Владимиром Путиным. Судя по всему, как сообщило агентство, Трамп теперь хочет «дать дипломатии еще один шанс».

Зеленский в тени

Newsweek также пишет, что в последние недели создавалось впечатление, что глава Белого дома изменил свою стратегию в отношении Украины. Однако его разговор с президентом России «поставил все это под сомнение».

«Заявление [о встрече двух лидеров] удивило законодателей и аналитиков в США и Украине, заставив многих недоумевать относительно стратегии Трампа по прекращению войны», — говорится в материале.

Так, депутат Верховной рады Александр Мережко в беседе с изданием заявил, что президент США «снова совершит ту же ошибку», что и в случае саммита на Аляске, который, как считают на Западе и на Украине, не принес особых результатов. В то же время парламентарий отметил, что Трамп, возможно, ведет какую-то тонкую дипломатическую игру, однако на первый взгляд это неясно.

Разговор двух лидеров заставил окружение украинского лидера Владимира Зеленского усомниться в своих планах еще и потому, что предшествовал встрече главы Белого дома с президентом Украины. Работа по подготовке этих переговоров, как пишет Newsweek, «быстро оказалась в тени новостей об очередном саммите Трампа и Путина».

«[Это] поставило под сомнение планы Украины завершить неделю переговоров в Вашингтоне визитом Зеленского», — говорится в материале.

Западные эксперты на фоне договоренностей президентов РФ и США об очередной встрече усомнились в дальнейшей роли президента Украины в процессе урегулирования конфликта.