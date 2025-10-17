В МИД КНР высказались о предстоящей встрече Путина и Трампа

Китай приветствует предстоящую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Китай <...> приветствует дальнейшее поддержание контактов между Россией и США, улучшение их двусторонних отношений и продвижение процесса политического урегулирования украинского кризиса», — сказал дипломат.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы хозяин Белого дома объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Ранее Вэнс заявил, что Россия и Украина пока не готовы заключить мир.