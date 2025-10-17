На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нарышкин раскрыл детали разговора Путина и Трампа о ракетах Tomahawk

Нарышкин: Путин и Трамп частично обсудили вопрос о поставках ракет Tomahawk
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Вопрос о возможных поставках Украине ракет Tomahawk обсуждался в ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом после совещания глав разведок стран СНГ сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Вопрос (о ракетах Tomahawk – прим. ред.) во всяком случае частично, обсуждался вчера во время телефонного разговора между президентами России и США», — заявил он.

Глава СВР отметил, что российская сторона воспримет возможные поставки как враждебный шаг.

До этого CNN со ссылкой на источники писал, что американская сторона одобрила Украине удары по энергетическим объектам России после саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, который не привел к урегулированию конфликта. По мнению журналистов, за несколько дней до визита украинского лидера Трамп дал понять, что открыт для этой идеи.

Накануне Трамп по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что стороны долго обсуждали будущее торговых отношений РФ и Штатов после урегулирования конфликта на Украине. Беседа политиков прошла в преддверии третьей встречи Трампа с Зеленским.

Ранее в России назвали троллингом Евросоюза встречу Путина и Трампа в Венгрии.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
