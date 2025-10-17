Песков объяснил, почему для встречи Путина и Трампа выбрали Венгрию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Венгрии.

По его словам, решение о месте саммита было принято обоюдно и отражает взаимное согласие сторон.

«Это двусторонний процесс в выработке таких решений о месте проведения», — сказал Песков.

Песков отметил, что когда каждая сторона вносит свои предложения по организации переговоров. Он подчеркнул, что выбор Будапешта связан с его особой позицией в рамках НАТО и Евросоюза — Венгрия демонстрирует суверенность и независимость в отстаивании своих интересов, что вызывает уважение у мировых лидеров.

16 октября президенты России и США провели телефонный разговор. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с достижением соглашения о прекращении огня в секторе Газа и выразил благодарность супруге американского лидера за участие в гуманитарных инициативах, связанных с возвращением российских и украинских детей домой. После беседы Трамп сообщил о намерении провести встречу с Путиным в Венгрии.

Ранее в Европе высказали мнение, что контакты Трампа с Путиным окажутся безрезультатными.