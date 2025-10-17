На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков объяснил, почему для встречи Путина и Трампа выбрали Венгрию

Песков: решение о месте встречи Путина и Трампа принято обоюдно
close
Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Венгрии.

По его словам, решение о месте саммита было принято обоюдно и отражает взаимное согласие сторон.

«Это двусторонний процесс в выработке таких решений о месте проведения», — сказал Песков.

Песков отметил, что когда каждая сторона вносит свои предложения по организации переговоров. Он подчеркнул, что выбор Будапешта связан с его особой позицией в рамках НАТО и Евросоюза — Венгрия демонстрирует суверенность и независимость в отстаивании своих интересов, что вызывает уважение у мировых лидеров.

16 октября президенты России и США провели телефонный разговор. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с достижением соглашения о прекращении огня в секторе Газа и выразил благодарность супруге американского лидера за участие в гуманитарных инициативах, связанных с возвращением российских и украинских детей домой. После беседы Трамп сообщил о намерении провести встречу с Путиным в Венгрии.

Ранее в Европе высказали мнение, что контакты Трампа с Путиным окажутся безрезультатными.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами