«Грязное голосование». Кто победил на выборах в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду во время голосования на парламентских выборах, 28 сентября 2025 года

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Какие выводы можно сделать по итогам голосования и как правящая партия могла фальсифицировать результаты — в материале «Газеты.Ru».

На парламентских выборах в Молдавии, которые состоялись 28 сентября, после подсчета 100% бюллетеней победу одержала проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), основанная президентом Майей Санду. По данным ЦИК, PAS набрала 50,2% голосов.

Оппозиционные партии в сумме набрали 49,8% голосов. Почти половина из них (24,17%) пришлась на «Патриотический избирательный блок», один из лидеров которого, глава Партии социалистов и экс-президент Игорь Додон, выступает за сближение с Россией. По предварительным расчетам, ПДС потеряла девять мест в парламенте и сейчас получит 54 депутатских мандата, а оппозиция — 47. Председатель Центральной избирательной комиссии Анжела Караман сообщила, что итоговая явка на парламентских выборах составила 52,2%.

При этом после подсчета голосов внутри страны ЦИК сообщала, что молдавская оппозиция опередила правящую партию, которая набрал только 44,13%. Накануне дня выборов данные компании iData свидетельствовали о том, что у правящей партии нет шансов набрать более чем 33,6% голосов. Согласно тем же данным, оппозиционный левый «Патриотический блок» во главе с экс-президентом Игорем Додоном должен был набрать чуть больше — 33,9% голосов. В свою очередь данные опроса CBS Research показали, что ПДС должна была получить 25,8% голосов, а «Патриотический блок» — 19,7%.

Кроме того, накануне выборов, суд снял с участия и партию «Великая Молдова», выступавшую за улучшение отношений с Россией. За несколько месяцев до голосования суды последовательно исключали из процесса партии, не поддерживающие курс правительства на интеграцию Молдавии в Европейский союз (ЕС). Запрет на участие получили партии блока «Победа» — «Возрождение», «Шанс» и «Сила альтернативы и спасения Молдовы».

В ходе голосования общественники выявили почти 250 нарушений на избирательных участках. Среди инцидентов — подвоз избирателей, подкуп и «карусели». Сама Санду признала наличие нарушений, но заявила, что они играли на руку оппозиции и не связаны с действиями правительства.

В ходе подсчета голосов президент Молдавии даже не исключала, что результаты выборов придется аннулировать из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс.

«Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе», — сказала Санду.

Реакция в России и мире

В Кремле посчитали «неправильным» давать оценки прошедшим парламентским выборам в Молдавии. Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сами молдаване должны разобраться. Насколько известно, некоторые политические силы заявили о своем несогласии и говорят о нарушениях. Мы знаем, что сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории России. Было открыто два участка, что недостаточно. Оценки нужно давать потом, когда сами политические силы обозначат свои позиции по этим выборам», — сказал Песков.

В свою очередь представители Евросоюза предпочли не говорить о нарушениях, которые были зафиксированы в ходе голосования, и поздравляли народ Молдавии «с победой демократии».

«Народ Молдавии... выбрал демократию, реформы и европейское будущее, несмотря на давление и вмешательство со стороны России», — написал на своей странице в X председатель Европейского совета Антонио Коста.

Лидеры Франции, Германии и Польши в совместном заявлении также поздравили Молдавию с «мирным проведением выборов, несмотря на беспрецедентное вмешательство России, включая схемы подкупа избирателей и дезинформацию».

«Проевропейская правящая партия Молдавии одержала убедительную победу над своим пророссийским соперником на ключевых парламентских выборах, что значительно укрепило стремление страны вступить в ЕС и выйти из-под влияния Москвы», — пишет агентство Reuters.

Однако и среди европейских СМИ были те, кто высказывал недоверие «демократичности» прошедших выборов. Так, журналист итальянского издания Giornale d'Italia Диего Фусаро отметил, что власти Молдавии «нагнетали атмосферу страха и репрессий» на парламентских выборах.

«Стыдно, что две пророссийские партии были объявлены вне закона в последние дни перед голосованием. Эта печальная история дополняет мрачную картину нашего настоящего. Мы не забыли, что произошло в Румынии, где выборы были аннулированы, когда победителями оказались силы, открыто выступавшие против Евросоюза. Странная концепция демократии, которая формируется на Западе, по сути, заключается в том, что каждый может голосовать свободно, если голосовать так, как того хотят правящие классы», — пишет журналист.

Фальсификации и уловки

Многие эксперты отметили высокий уровень фальсификаций в ходе парламентских выборов в Молдавии. В частности, главный научный сотрудник РГГУ, профессор РАНХиГС при президенте РФ Наталья Харитонова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что незначительная победа правящей партии на выборах в парламент стала возможной только благодаря максимально масштабному использованию электоральных манипуляций, фальсификаций и прочих нарушений.

«В отношении нарушения электорального процесса очень много пишут в сети. В частности, пользователи рассказывают о физическом недопуске электората, проживающего в Приднестровье, к избирательным участкам. Много пишут о фальсификациях, которые имели место на заграничных участках. Всему этому предшествовала большая системная работа со стороны власти при полной поддержке европейских структур», — сказала политолог.

Для Майи Санду практически ничего не поменялось, потому что парламент будет полностью контролироваться ее же партией «Действие и солидарность», что позволит максимально эффективно работать президенту, правительству и парламенту, считает Харитонова.

«Итоги голосования говорят о том, что электоральные процессы в самой Молдавии волнуют далеко не все население. Это видно по явке, которая составила всего 52%. То есть население действительно очень устало от такой политики и понимает, что от их выбора вообще мало что зависит. При этом за правящую партию внутри страны проголосовало менее половины населения», — добавила эксперт.

Несмотря на то, что оппозиция надеялась на победу в выборах в парламент, чудес не бывает, особенно когда дело касается Молдавии. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы России, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

«Это были грязные, нечестные выборы, в ходе которых власть прибегала к невиданным прежде, даже в Молдавии, способам. Было и притеснение политических оппонентов, когда целый ряд политических сил были сняты с выборов. Проводились массовые аресты деятелей оппозиции. Одним из самых громких стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул», — сказал депутат.

Он пояснил, что президент Молдавии Майя Санду и ее правящая партия «Действие и солидарность» проиграли выборы внутри страны, но за счет голосов в Западной Европе и США с небольшим отрывом смогли получить большинство в парламенте.

«Только на одну Западную Европу было выдано 800 тыс. бюллетеней и открыто порядка 300 избирательных участков, которые работали дольше, чем на президентских выборах. В то же самое время ни для Приднестровья, ни для России, где по оценкам проживает около 400 тыс. граждан Молдавии, не были созданы условия для голосования. В России было открыто всего два участка, а в Приднестровье двенадцать. При этом волеизъявлению приднестровцев усиленно мешали и под предлогом ремонта перекрыли мосты через Днестр, чтобы задержать поток голосующих», — рассказал Затулин.

По мнению депутата, «западные кураторы Майи Санду сейчас начнут ее поздравлять и восхвалять результаты победы демократии в Молдавии». Однако им скорее стоит задуматься о том, «какой ценой эта победа была достигнута и насколько прочна власть Санду в самой Молдавии».

Сможет ли оппозиция изменить ситуацию?

После оглашения результатов выборов молдавские оппозиционеры заявили, что не собираются признавать итоги парламентских выборов и готовы их обжаловать. Об этом, например, сообщил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

«Это было назначение, а не выборы. Я уже не говорю о том, что целый ряд партий просто не дошли до выборов, потому что их просто сняли», — сказал Шор.

В свою очередь экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что лидеры оппозиционного Патриотического блока не признают результаты парламентских выборов в Молдавии и уже опротестовали результаты.

Додон вместе с другими представителями оппозиционного движения собрались на митинге в центре Кишинева, куда пришли сотни человек.

Несмотря на то что многие лидеры оппозиционных партий уже заявили о том, что признавать итоги выборов они не собираются, фактически у них мало что получится сделать. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил политолог Владимир Брутер.

«Оппозиционеры не смогут сподвигнуть людей выйти на улицы, так что никаких серьезных протестов ждать не стоит. Итоги выборов будут просто воплощены в жизнь, и оппозиции придется с этим смириться», — сказал политолог.

Он отметил, что «все основные действия по подготовке успешного завершения выборов в свою пользу власть совершила задолго до дня голосования», а потому после голосования оппозиция ничего изменить не сможет.

«В итоге результаты выборов очень сильно отличаются от состояния в обществе. Мы, конечно, доподлинно не можем утверждать, что были масштабные фальсификации, у нас просто нет достоверных данных. Однако результаты выборов просто не совпадают с объективной реальностью и прошлым опытом», — заключил Брутер.