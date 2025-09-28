«Карусели», кибератаки и откровение Дурова: как в Молдавии проходят выборы в парламент

Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишиневе, Молдавия, 28 сентября 2025 года

В Молдавии 28 сентября проходят парламентские выборы. Общественники выявили уже почти 250 нарушений на избирательных участках. Среди инцидентов — подвоз избирателей, подкупы и «карусели». Оппозиция уверена: президент Молдавии Майя Санду и ее правящая партии могут аннулировать итоги выборов. Также выяснилось, что французские спецслужбы требовали удалить некоторые молдавские Telegram-каналы в связи с предстоящими выборами. Но команда Павла Дурова отказалась выполнять такой запрос. Как проходит день выборов в Молдавии — в материале «Газеты.Ru».

Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» намерены аннулировать итоги парламентских выборов по примеру Румынии, где суд отменил результаты первого тура президентской гонки. Об этом заявил бывший лидер республики Игорь Додон, возглавляющий оппозиционную Партию социалистов.

«Это выдает страх и панику в рядах правящей партии, которая теряет власть. Победа оппозиции уже очевидна. И мы не должны позволить аннулировать наши голоса», — отметил он.

В связи с этим Додон призвал своих сторонников провести мирный протест 29 сентября в 12:00 мск перед зданием парламента, пишет ТАСС.

28 сентября в Молдавии открылись избирательные участки для голосования на выборах парламента. Выборы завершатся в 21:00 мск. За право попасть в парламент борются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место.

В этот день Санду допустила, что результаты парламентских выборов могут быть аннулированы из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс. По ее словам, «вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы».

Подкупы, минирование и подвоз избирателей

Общественная правозащитная организация Promo-Lex заявила, что на парламентских выборах в Молдавии уже подтверждено 247 инцидентов. В их число вошли 85 случаев нарушения тайны голосования и семь фактов организованной перевозки избирателей.

Кроме того, впервые зафиксировано десять попыток видеосъемки процесса голосования на избирательных участках за рубежом, которую вел представитель одного из конкурентов на выборах, добавили в организации.

В числе нарушений — случаи фальсификаций с помощью так называемых «каруселей», заявила Санду в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Пытаются вынести чистый бюллетень с избирательного участка, чтобы потом вбросить туда уже заполненный и со штампом», — рассказала лидер республики.

Помимо этого, неизвестные предлагают избирателям €50 за голос в пользу партии «Действие и солидарность», узнал Telegram-канал Sputnik Молдова. Санду также обращала внимание на подкуп избирателей, «на что было потрачено €100 млн». По ее словам, за один голос каждый мог получить €20, и призвала не продавать свои голоса.

Союз юристов Молдавии в свою очередь подчеркнул, что избирательные комиссии не пропускают наблюдателей на участки, открытые в странах ЕС.

«Председатели избирательных участков за границей блокируют доступ аккредитованных национальных наблюдателей <…>, ссылаясь на то, что их нет в списках, хотя по закону они имеют право свободного доступа ко всем избирательным процедурам», — цитирует заявление юристов ТАСС.

Кроме того, на некоторых избирательных участках за рубежом поступали анонимные угрозы о минировании. Такие случаи были зафиксированы в Брюсселе (Бельгия), Риме, Генуе (Италия), Бухаресте (Румыния), Эшвилле (США) и Аликанте (Испания), сообщило молдавское правительство.

Telegram-канал Insider Moldova пишет, что в итальянской Вероне на разных участках голосуют одни и те же люди. Когда очевидец хотел узнать, сколько раз они проголосовали, избиратели «стремительно разбежались, некоторые даже прятали лица».

Также день выборов в Молдавии ознаменовался кибератаками на сайты ЦИК и Агентства государственных услуг. По заявлению Службы информационных технологий и киберзащиты республики, попытки злоумышленников были успешно отражены.

Несмотря на многочисленные нарушения, ЦИК Молдавии уже признала парламентские выборы состоявшимися. По состоянию на 16:00 мск явка избирателей превысила 40%.

Отказ Дурова

Французские спецслужбы обращались с просьбой к основателю Telegram Павлу Дурову об удалении некоторых молдавских Telegram-каналов в связи с предстоящими выборами. Но команда мессенджера отказалась выполнять подобный запрос.

«Около года назад, когда я застрял в Париже, французские спецслужбы обратились ко мне через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству подвергнуть цензуре некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдове», — рассказал Дуров в своем Telegram-канале.

Изначально команда Telegram удалила несколько каналов из представленного ей списка, которые явно нарушали правила мессенджера, отметил бизнесмен. Посредник в обмен на сотрудничество пообещал Дурову, что французская разведка даст положительный отзыв о нем судье, который вынес решение о его аресте. Предприниматель уточнил, что это было неприемлемо по разным причинам.

После этого команда Telegram получила второй список «проблемных» молдавских каналов, однако почти все они были легитимны и полностью соответствовали правилам мессенджера.

«Их единственное общее — они выражали политические позиции, неугодные французскому и молдавскому правительствам. Мы отказались выполнять эту просьбу», — добавил Дуров.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя сообщения основателя Telegram, назвал действия французских спецслужб вмешательством во внутренние дела Молдавии.

«Здесь все, что вы хотели знать о «высоких европейских демократических» стандартах. Цензура, вмешательство в выборы и внутренние дела «суверенного» государства Молдова», — отметил он в Telegram-канале.

На заявление Дурова отреагировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям», — сказала дипломат в беседе с РИА Новости.

Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск прокомментировал публикацию Дурова в социальной сети Х возгласом: «Вау».