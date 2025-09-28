Партию «Великая Молдова» окончательно исключили из участия в парламентских выборах

Суд оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о снятии с выборов в парламент партии «Великая Молдова», заявила лидер фракции Виктория Фуртунэ. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что планирует опротестовать данное решение в Высшей судебной палате, хотя ранее уже призывала избирателей не голосовать за партию, так как их голоса будут аннулированы и перераспределены в пользу правящей Партии действия и солидарности.

В ЦИК объяснили свое решение тем, что «Великая Молдова» подозревается в незаконном финансировании. По мнению Фуртунэ, за исключением ее фракции стоит правящая партия.

В Молдавии 28 сентября начались парламентские выборы. Участки для голосования будут открыты до 21:00. Предварительные итоги станут известны в ночь на 29 сентября.

До этого бывший президент страны Игорь Додон заявил, что нынешние власти Молдавии готовятся аннулировать результаты выборов по румынскому сценарию. Он подчеркнул, что оппозиция не позволит им это сделать и призвал молдован 29 сентября в 12:00 выйти перед парламентом для «защиты нашей победы».

Ранее французский политик обвинил ЕС во вмешательстве в выборы в Молдавии.