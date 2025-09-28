На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Партию «Великая Молдова» окончательно исключили из участия в парламентских выборах

Суд окончательно исключил из участия в выборах партию «Великая Молдова»
true
true
true
close
Ramil Sitdikov/Reuters

Суд оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о снятии с выборов в парламент партии «Великая Молдова», заявила лидер фракции Виктория Фуртунэ. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что планирует опротестовать данное решение в Высшей судебной палате, хотя ранее уже призывала избирателей не голосовать за партию, так как их голоса будут аннулированы и перераспределены в пользу правящей Партии действия и солидарности.

В ЦИК объяснили свое решение тем, что «Великая Молдова» подозревается в незаконном финансировании. По мнению Фуртунэ, за исключением ее фракции стоит правящая партия.

В Молдавии 28 сентября начались парламентские выборы. Участки для голосования будут открыты до 21:00. Предварительные итоги станут известны в ночь на 29 сентября.

До этого бывший президент страны Игорь Додон заявил, что нынешние власти Молдавии готовятся аннулировать результаты выборов по румынскому сценарию. Он подчеркнул, что оппозиция не позволит им это сделать и призвал молдован 29 сентября в 12:00 выйти перед парламентом для «защиты нашей победы».

Ранее французский политик обвинил ЕС во вмешательстве в выборы в Молдавии.

Все новости на тему:
Выборы в Молдавии — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами