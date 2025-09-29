По данным экзит-поллов, правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (PAS) проигрывала выборы, однако Центральная избирательная комиссия страны объявила, что политическая сила получила свыше 50% голосов. Об этом заявил юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале, назвав прошедшую кампанию «экстремально грязной».

«Партия PAS Санду проиграла выборы, однако ЦИК таки «нарисовал» PAS более 50% голосов», — сказал он.

Юрист отметил, что президент республики Майя Санду днем ранее, ссылаясь на данные опросов, выражала сомнения в исходе голосования и даже заявляла о готовности отменить его результаты.

Ремесло также считает, что при исключении голосов молдавской диаспоры за рубежом партия власти, даже по официальным данным ЦИК, получила бы лишь около 44% голосов.

Юрист обратил внимание на отсутствие публикации бюллетеней по каждому избирательному участку, что, по его словам, не соответствует европейской практике и не позволяет проверить результаты голосования.

Кроме того, Ремесло сообщил о случаях ограничения доступа к участкам для жителей Приднестровья. По его данным, движение на мостах Рыбница--Резина и Каменка--Сенатовка было перекрыто, а количество участков в регионе сократилось с 41 в 2021 году до 12. В России, по его информации, для голосования открыли два участка на фоне примерно 250 тыс. молдавских граждан, проживающих в стране.

Также, по словам Ремесло, на оппозицию оказывалось давление: проводились обыски и задержания, а часть партий была снята с выборов после регистрации.

«Все это показывает — к сожалению, Молдавия скатывается в диктатуру незаконно захвативших власть евроглобалистов. К чему они могут привести страну, видно на печальном примере Украины. Молдавия явно рискует повторить ее путь», — резюмировал Ремесло.