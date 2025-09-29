На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист заявил о фальсификациях на парламентских выборах в Молдавии

Юрист Ремесло: PAS проиграла выборы, однако ЦИК «нарисовал» партии более 50%
true
true
true
close
Vladislav Culiomza/Reuters

По данным экзит-поллов, правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (PAS) проигрывала выборы, однако Центральная избирательная комиссия страны объявила, что политическая сила получила свыше 50% голосов. Об этом заявил юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале, назвав прошедшую кампанию «экстремально грязной».

«Партия PAS Санду проиграла выборы, однако ЦИК таки «нарисовал» PAS более 50% голосов», — сказал он.

Юрист отметил, что президент республики Майя Санду днем ранее, ссылаясь на данные опросов, выражала сомнения в исходе голосования и даже заявляла о готовности отменить его результаты.

Ремесло также считает, что при исключении голосов молдавской диаспоры за рубежом партия власти, даже по официальным данным ЦИК, получила бы лишь около 44% голосов.

Юрист обратил внимание на отсутствие публикации бюллетеней по каждому избирательному участку, что, по его словам, не соответствует европейской практике и не позволяет проверить результаты голосования.

Кроме того, Ремесло сообщил о случаях ограничения доступа к участкам для жителей Приднестровья. По его данным, движение на мостах Рыбница--Резина и Каменка--Сенатовка было перекрыто, а количество участков в регионе сократилось с 41 в 2021 году до 12. В России, по его информации, для голосования открыли два участка на фоне примерно 250 тыс. молдавских граждан, проживающих в стране.

Также, по словам Ремесло, на оппозицию оказывалось давление: проводились обыски и задержания, а часть партий была снята с выборов после регистрации.

«Все это показывает — к сожалению, Молдавия скатывается в диктатуру незаконно захвативших власть евроглобалистов. К чему они могут привести страну, видно на печальном примере Украины. Молдавия явно рискует повторить ее путь», — резюмировал Ремесло.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами