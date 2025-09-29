Молдавская оппозиция не признала итоги парламентских выборов

Шор заявил, что молдавская оппозиция не признает результаты выборов в парламент

Молдавские оппозиционеры не признают результаты парламентских выборов и готовы их обжаловать. Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в эфире телеканала «Россия 24».

Он назвал прошедшее голосование «назначением», а не выборам.

«Я уже не говорю о том, что целый ряд партий просто не дошли до выборов, потому что их просто сняли», — сказал Шор.

По последним данным, оппозиция Молдавии, включая Патриотический блок, получает на выборах в парламент 49,84% голосов. Правящая партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (ПДС) получила 50,16% голосов.

ПДС, предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция — 47.

До этого бывший президент страны, глава Партии социалистов Игорь Додон пригласил оппозицию на мирный митинг в центре Кишинева 29 сентября. Экс-президент заявил, что будет подведен итог всех нарушений, которые зафиксировали на парламентских выборах.

28 сентября Додон заявил, что нынешние власти Молдавии готовятся аннулировать результаты выборов по румынскому сценарию. Он подчеркнул, что оппозиция не позволит им это сделать.

Ранее Додон обвинил власти Молдавии в «произволе» во время предвыборной кампании.