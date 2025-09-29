Оппозиция в Молдавии на парламентских выборах опередила партию Санду

Молдавская оппозиция после подсчета 100% бюллетеней опередила на прошедших в стране парламентских выборах правящую партию президента Майи Санду. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии.

Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) получила 44,13% голосов. Ее основной конкурент Патриотический блок набрал 28,25%. Блок проевропейских партий «Альтернатива» получил 9,22%, «Наша партия» — 6,35%, партия «Демократия дома» — 5,72%. Оппозиционные партии в общей сложности набрали 49,54%.

29 сентября бывший президент Молдавии, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон заявил на протестной акции у здания Центральной избирательной комиссии республики, что правящая партия PAS потерпела поражение на выборах в парламент страны.

Накануне вечером у здания ЦИК в Кишиневе сторонники Патриотического блока начали акцию протеста против фальсификации парламентских выборов.

Ранее Додон обвинил власти Молдавии в «произволе» во время предвыборной кампании.