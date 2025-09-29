На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле высказались о прошедших в Молдавии выборах

Песков: было бы неправильно давать голосованию в Молдавии оценки
Было бы неправильно давать оценки прошедшим парламентским выборам в Молдавии. Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сами молдаване должны разобраться. Насколько известно, некоторые политические силы заявили о своем несогласии и говорят о нарушениях. Мы знаем, что сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории России. Было открыто два участка, что недостаточно. Оценки нужно давать потом, когда сами политические силы обозначат свои позиции по этим выборам», — сказал он.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии явка составила 52,2%.

По последним данным, оппозиция Молдавии, включая Патриотический блок, получает на выборах в парламент 49,84% голосов. Правящая партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (ПДС) получила 50,16% голосов.

ПДС, предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция — 47.

Ранее в Румынии на избирательном участке Молдавии использовали слезоточивый газ.

