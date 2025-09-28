Президент Молдавии не исключила аннулирование результатов выборов

Санду заявила о вмешательстве в выборы и не исключила аннулирование их результатов

Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что результаты парламентских выборов могут быть аннулированы из-за обвинений во вмешательствах в избирательный процесс. Ее слова приводит ТАСС.

«Решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого Санду обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах. Также он заявляла, что Россия хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу.

28 сентября в Молдавии открылись избирательные участки для голосования на выборах парламента. За право участия в парламенте будут бороться 23 конкурента, включая 15 партий, четыре блока и четырех независимых кандидатов. Всего в парламенте доступно 101 депутатское место.

Ранее в Госдуме заявили, что Молдавия готовится к нападению на Приднестровье.