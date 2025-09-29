Молдавская оппозиция набрала на выборах чуть меньше 50% голосов

Оппозиция Молдавии получила на выборах в парламент 49,84% голосов

Оппозиция Молдавии, включая Патриотический блок, получает на выборах в парламент 49,84% голосов. Об этом сообщает молдавский ЦИК.

Правящая партия президента страны Майи Санду «Действие и солидарность» (ПДС) получила 50,16% голосов.

ПДС, предварительно, потеряла девять мест в парламенте и получает 54 депутатских мандата, оппозиция — 47.

Как рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Анжела Караман, в Молдавии итоговая явка на парламентских выборах составила 52,2%.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. За весь день общественники выявили почти 250 нарушений на избирательных участках. Среди инцидентов — подвоз избирателей, подкупы и «карусели».

В ходе подсчета голосов внутри страны лидировала оппозиция, однако ПДС вырвалась вперед за счет проголосовавших на зарубежных участках. В ночь на 29 сентября бывший президент Молдавии, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон заявил на протестной акции у здания ЦИК республики, что «Действие и солидарность» потерпела поражение на выборах в парламент.

Ранее в Румынии на избирательном участке Молдавии использовали слезоточивый газ.