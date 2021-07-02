«Прогресс МС-17» доставил на МКС оборудование для съемок «Вызова»

Космический грузовик «Прогресс МС-17» доставил на МКС оборудование для съемок первого художественного фильма в космосе «Вызов», сообщает сайт «Роскосмоса».

Из 1509 килограмм различного груза (одежда, пища, инструменты и медикаменты), нашлось место для 13,75 килограмм съемочного оборудования, оно помечено как оборудование для проведения эксперимента «ЦР Вызов».

Ранее стало известно, что космолет «Прогресс МС-17» доставил на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы «Родник», 40 кг воздуха и кислорода в баллонах.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция, в составе которой российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде (командир станции) и француз Тома Песке.

Старт экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 5 октября 2021 года и будет осуществлен с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19». Первый художественный фильм в космосе снимут госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White.