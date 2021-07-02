Эмбер Херд сообщила о рождении дочери

Актриса и бывшая жена актера Джонни Деппа Эмбер Херд впервые сообщила о рождении дочери. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам Херд, ее дочь родилась 8 апреля текущего года, девочка получила имя Уна Пейдж.

«Четыре года назад я решила, что хочу ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях», – заявила актриса.

Она также выразила надежду, что человечество достигло той точки, когда нормально заводить детей, не состоя в браке.

«Часть меня хочет придерживаться мысли, что моя личная жизнь никого не касается», – добавила Херд.

При этом она добавила, что характер работы заставляет ее взять под контроль то, что о ней известно общественности.

Ранее Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете против таблоида The Sun, сообщившего, что актер избивал свою экс-супругу Эмбер Херд. Суд признал 12 из 14 заявленных случаев насилия по отношению к Херд доказанными.

Впоследствии Деппу отказали в апелляции по данному решению.