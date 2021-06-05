Умерла актриса из «Розовой пантеры» и «Доктора Кто» Демарис Хейман

Английская актриса Демарис Хейман, снимавшаяся в «Розовой пантере» и «Докторе Кто», скончалась 3 июня за две недели до своего 92-го дня рождения. Об этом сообщает портал Doctor Who News.

Актриса родилась в Лондоне 16 июня 1929 года. Хейман получила образование в женском колледже Челтнема. По данным портала, артистка играла в британском кино в основном роли добродушных и эксцентричных дам, дебютировав на телевидении в 1953 году. Год спустя она появилась в «Красавицах святого Триниана», первом комедийном сериале, действие которого происходит в школе для девочек.

Одна из самых известных ролей Хейман — в фильме режиссёра Блейка Эдвардса «Розовая пантера наносит ответный удар».

Многие роли второго плана на телевидении включали появления в таких сериалах, как «Цитадель», «Гражданин Джеймс», «Перекресток» и другие.

В 1971 году она сыграла миссис Хоторн в «Докторе Кто», вернувшись к этому персонажу 2017 году в спин-оффе сериале «Белая ведьма Тупика дьявола».