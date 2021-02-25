Борис Щербаков ответил на сообщения о заражении коронавирусом

Актер Борис Щербаков в беседе с РИА «Новости» опроверг сообщения о том, что заразился коронавирусной инфекцией.

О том, что 71-летний народный артист России получил положительный тест на коронавирус, ранее рассказал Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждалось, что Щербаков находится на самоизоляции. Источник также сообщал, что госпитализация актеру не потребовалась, однако врачи якобы опасаются за его здоровье.

В декабре 2020 года Борису Щербакову была вручена государственная награда — Орден Почета.