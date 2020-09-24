Зейн Малик и Джиджи Хадид стали родителями

Британский певец Джейн Малик и американская модель Джиджи Хадид стали родителями. Об этом Хадид сообщила на своей странице в Instagram.

«Наша девочка присоединилась к нам в эти выходные, и она уже изменила наш мир. Так влюблены», — написала 25-летняя мама.

О беременности Джиджи Хадид стало известно в конце апреля. Модель долгое время не сообщала о своей беременности, об этом знали лишь члены ее семьи и близкие друзья. Когда об этом стало известно общественности, мама Джиджи Иоланда Хадид подтвердила информацию о беременности дочери.

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