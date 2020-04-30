Мать Джиджи Хадид подтвердила беременность модели

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Модель Джиджи Хадид действительно ждет ребенка от поп-звезды Зейна Малика, передает нидерландское издание RTL Boulevard.

Об этом журналистам рассказала мать Джиджи — модель и телезвезда Иоланда Хадид. Ребенок, по ее словам, должен родиться в сентябре. «Я хочу поскорее стать бабушкой. Недавно я потеряла мать. И в этом красота жизни: одна душа покидает нас, а другая приходит», — поделилась своими чувствами она. Также Хадид старшая назвала сюрпризом то, что семейная тайна так быстро стала достоянием прессы.

Сейчас Иоланда и Джиджи, а также младшая сестра модели Белла и будущий отец Зейн Малик находятся в самоизоляции на ранчо Иоланды.

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