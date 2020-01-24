Министр культуры Любимова пообещала объяснить удаление постов в ЖЖ

Новый министр культуры России Ольга Любимова пообещала объяснить удаление своих старых посты в Livejournal, из-за которых на нее обрушилась критика. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Я сейчас немножко поработаю, во всем разберусь… Потому что у меня направление было узкое — кино. Я его так знала, что в любой момент могла комментировать любой вопрос, а сейчас я постараюсь все направления нагнать и будем комментироваться. Отдельно будет комментарий по ЖЖ», — заявила Любимова.

Ранее в Госдуме заступились за Ольгу Любимову после травли в соцсетях.

Критику пользователей соцсетей вызвал пост Любимовой в Livejournal, который она написала в 2008 году. В нем она призналась в том, что не любит выставки и музеи, «не переносит оперу, балет и классическую музыку», рассказала о своем скептичном отношении к шедеврам мирового искусства и архитектуры.

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