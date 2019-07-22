Телеканал внес ясность в известие о закрытии сериала «Воронины»

В пресс-службе телеканала СТС.сообщили, что сериал «Воронины» не планируют закрывать. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее актриса Екатерина Волкова, известная российским зрителям по роли Веры в ситкоме «Воронины», сообщила в своем инстаграме о закрытии сериала.

На телеканале отметили, что пост актрисы может быть связан со слухом о закрытии проекта, который пошел между актерами.

Там отметил, что «Воронины» идут с очень стабильным рейтингом, о закрытии проекта речи не идет.