Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

Студия Warner Brothers утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, сообщает Deadline.

Главным соперником звезды «Сумерек» на кастинге был Николас Холт, однако режиссер будущей картины Мэтт Ривз изначально настаивал на кандидатуре Паттинсона. Подготовка к съемкам начнется уже летом, фильм выйдет на экраны 25 июня 2021 года, анонс ожидается в ближайшее время.

В предыдущих частях «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости» главную роль исполнял Бен Аффлек, однако в феврале он заявил, что не вернется к образу Бэтмена.

Ранее Мэтт Ривз раскрыл секреты «Бэтмена» без Аффлека.