Организаторы отреагировали на сообщения о кандидатах на «Евровидение» от России

Представители ВГТРК, занимающегося организацией отбора участника от России на конкурс «Евровидение», прокомментировали сообщения о кандидатах на участие. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Списка кандидатов нет и вряд ли будет. Участника назовем в конце января», — заявил представитель.

Реклама

«Евровидение — 2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Ранее СМИ опубликовали список кандидатов на «Евровидение» от России. В числе участников назывались Александр Панайотов, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и другие.