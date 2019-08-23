Эксперт оценил призыв Трампа искать альтернативы Китаю

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские компании должны незамедлительно начать искать альтернативу китайскому рынку, сообщает RT.

По мнению эксперта, просто так перевести производство в США не получится, так как Америка создавала свою экономику в паре с Китаем на протяжении нескольких десятилетий. Дело в том, что развитие производственного бизнеса в Китае было сознательным выбором США.

Рогулёв подчеркнул, что в Китае существует закон, запрещающий экспорт некоторых составляющих, используемых в производстве. Например, редкоземельных металлов, используемых в изготовлении электроники. В связи с этим, вопрос стоит в поиске альтернативы этим составляющим, заводам, инвестициям и рабочей силе. А это значительно осложнит задачу.

Ранее Трамп призвал американские компании искать альтернативы Китаю.