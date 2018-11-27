Порошенко попросил украинцев не скупать соль и спички
Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что введение военного положения не станет причиной ограничения конституционных прав граждан страны, передает «112 Украина».
«Проводите концерты, ходите в банки. Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль», — сказал Порошенко.
Реклама
Он подчеркнул, что сохранение конституционных прав и свобод является его принципиальной позицией.
Ранее Порошенко сказал, сколько требуется времени на организацию защиты Украины.