Порошенко попросил украинцев не скупать соль и спички

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Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что введение военного положения не станет причиной ограничения конституционных прав граждан страны, передает «112 Украина».

«Проводите концерты, ходите в банки. Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль», — сказал Порошенко.

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Он подчеркнул, что сохранение конституционных прав и свобод является его принципиальной позицией.

Ранее Порошенко сказал, сколько требуется времени на организацию защиты Украины.