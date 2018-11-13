Мэй заявила о необходимости реформы ВТО

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что необходимо начать процесс реформирования Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время ВТО не соответствует реалиям современного мира.

Она также добавила, что организация должна учитывать интересы интернет-торговли и услуг.

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Мэй подчеркнула, что следует тщательно проанализировать какие принципы ВТО нуждаются в доработке.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ВТО нуждается в обновлении.