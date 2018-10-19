Медведев призвал к обновлению ВТО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) нуждается в обновлении. Об этом он сказал в ходе выступления на пленарной сессии АСЕМ, передает РИА «Новости».

«Россия выступает в поддержку ВТО, которая играет системообразующую роль в международной торговле. Тем не менее, мы тоже признаем, что ВТО нуждается в совершенствовании, в обновлении», — сказал российский премьер.

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Медведев подчеркнул, что торговые противоречия между развитыми, развивающимися странами только кажутся непреодолимыми.

«Свои предложения по обновлению ВТО представили вместе с Индией, с Европейским Союзом. Надеюсь, что консенсус будет найден», — заключил он.

Ранее Китай попросил создать третейскую группу ВТО из-за спора о пошлинах с США.