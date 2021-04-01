В РФ создана система сдачи экзамена на права с использованием VR-технологий

В России разработали автоматизированную систему сдачи экзаменов на водительские права, передает RT.

В Центре компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис разработчики предложили сдавать теоретическую часть экзамена, используя VR-технологии.

Там объяснили, что человек, проходящий испытание, надевает очки и отвечает на вопросы о правилах дорожного движения в условиях виртуальной среды. «Геймификация процесса приема экзамена дает возможность обыгрывать реальные дорожные ситуации в 3D-симуляции», — отметили в центре компетенций.

По мнению руководителя Лаборатории автономных транспортных систем (входит в состав центра) Салимжана Гафурова, использование VR позволит сделать экзамен прозрачным, поскольку воспользоваться шпаргалкой в симуляции будет невозможно.

Для практической части экзамена автомобиль, предназначенный для прохождения тестирования, оснастят аппаратно-программным комплексом, состоящим из сенсоров технического зрения и локализации. Речь, в частности, идет о камерах, радарах, глобальной спутниковой навигации.

Как объяснил Гафуров, данная система будет посылать данные об ошибках экзаменуемого, например о неправильно совершенном маневре или не пристегнутом ремне безопасности.

Ошибки будут отображаться в специальном приложении, которое будет установлено на планшете у сотрудника ГИБДД. Все допущенные ошибки будут фиксироваться программой.

«Тестовую сдачу с использованием комплексной системы прошли 39 человек в пределах Иннополиса и агломерации Казани... В среднем тестируемые допускали четыре ошибки за одну попытку. Самая распространённая ошибка — манёвры без включённых сигналов поворота. Из 41 возможного нарушения правил дорожного движения, фиксируемых во время сдачи экзамена, разработанный комплекс распознаёт 21: превышение скорости, остановка в неположенном месте, игнорирование знаков приоритета движения и другие», — добавили в центре.

Ранее стало известно, что в России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права.