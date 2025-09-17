Хитрый ход: Renault захотела вернуться в Россию под брендом Reno

Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации товарного знака «Reno». Заявку автоконцерн подал еще в октябре прошлого года. Теперь у компании есть несколько недель, чтобы провести работу над ошибками, — иначе отказ станет окончательным. Будет ли французский бренд снова продавать машины в России — в материале «Газеты.Ru».

​Французская компания Renault получила от Роспатента предварительный отказ в регистрации товарного знака на территории РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Международного Бюро ВОИС.

Автобренд подал заявку на регистрацию знака «Reno» еще в октябре 2024-го, а предварительный отказ был получен в апреле текущего года. По словам гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, отказ может стать окончательным, если Renault в течение нескольких недель не ответит на уведомление Роспатента.

«Есть относительные основания для отказа в регистрации товарного знака «Reno»,

а именно выявлен более ранний товарный знак, который является сходным до степени смешения с заявленным обозначением», — рассказала Акиншина.

Она отметила, что уже существующий знак принадлежит самой компании, однако в заявке указан другой адрес. Это и стало поводом для предварительного отказа. Для снятия ограничений достаточно будет привести адрес в соответствие с актуальным.

Как уходил Renault

Автоконцерн Renault покинул российский рынок во второй половине мая 2022 года. Свою долю в «АвтоВАЗе» французы продали институту НАМИ, а московский завод компании (в настоящее время «Москвич») был передан правительству Москвы за символическую стоимость в 1 рубль, но опционом на обратный выкуп в течение 6 лет. Renault не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство. Этот завод под возрожденным брендом «Москвич» и при поддержке китайской JAC был перезапущен в апреле 2023 года. Автомобили собираются на полностью автоматизированной линии длиной 480 метров.

Косвенные заявления о потенциальном возвращении Renault на российский рынок звучали со стороны самого концерна. Так, в феврале 2025 года глава концерна Лука де Мео не исключал, что французы вернутся в Россию.

«Я бы лучше сосредоточился на построении будущего, а не наверстывании упущенного. Но мы деловые люди, когда мы видим возможность для бизнеса, мы пытаемся ее схватить», — ответил он на вопрос французских журналистов о продолжении бизнеса в России.

В ответ на это заявление мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что автокомпанию Renault может не рассчитывать на какие-либо перспективы в России.

«Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит », — говорил градоначальник.

Позднее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что возвращение корпорации Renault в капитал российской компании «АвтоВАЗа» не исключено, но переговоры об этом пока не ведутся. Также для этого нет никаких политических предпосылок.

Директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула, что Renault ушла из России «неэкологично». Вокруг компании образовалась особенно сложная ситуация, сказала эксперт.

«На Renault теперь и вовсе стоит политический штамп из-за желания участвовать в военных проектах на Украине. Простить такое едва ли получится, и благословлять возвращение Renault в Россию в этом контексте уже будет сложно», — заявила она.

8 июня стало известно, что корпорация Renault вместе с небольшой французской оборонной компанией планирует выпускать беспилотные летательные аппараты на территории Украины вдали от линии боевого соприкосновения. В самой компании при этом заявили, что пока «решений не принято».

Может ли Renault вернуться

В феврале глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что реализация опциона Renault на возвращение в капитал «АвтоВАЗа» возможна только в случае выплаты французским концерном средств, вложенных в развитие завода в период отсутствия компании в числе его акционеров

«В 2023 году наш объем инвестиций составил более 27,5 млрд рублей, в прошлом году — 40 млрд. В нынешнем году в планах минимум 45 млрд рублей. Понятно, что эти инвестиции надо будет возвращать. Таким образом, «цена входа» точно не будет равна «цене выхода» в 1 рубль», — сказал он.

Автопроизводитель Renault делает все для того, чтобы не иметь возможности реализовать опцион на возвращение в Россию, говорил ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Пока все идет к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не имел возможности к реализации», — сказал Мантуров.