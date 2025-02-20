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Renault задумалась о возвращении на рынок России

FT: Renault не исключает возвращения на российский рынок
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Французский автопроизводитель Renault не исключает, что вернется на российский рынок, сообщает Financial Times со ссылкой на главу бренда Луку де Мео.

«Я бы лучше сосредоточился на построении будущего, а не наверстывании упущенного. Но мы деловые люди. Когда мы видим возможность для бизнеса, мы пытаемся ее схватить», — сказал он.

По словам топ-менеджера, он не рассчитывал на такой сценарий, но ситуация развивается стремительно.

Автомобильный концерн Renault покинул российский рынок во второй половине мая 2022 года. Завод компании (в настоящее время «Москвич») продали правительству Москвы за символическую стоимость. Renault не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство.

Завод «Москвич» был запущен в апреле 2023 года. Автомобили собираются на полностью автоматизированной линии длиной 480 метров.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отмечал, что россияне в случае возвращения в страну западных автомобильных компаний, готовы отказаться от китайских машин.

«Автомобили западных и азиатских производителей, ушедших из России, смогут отвоевать место на рынке в РФ, если вернутся. Россияне могут даже продать китайские автомобили премиум-сегмента и купить BMW или Audi, так как уровень престижа сохраняется», — сказал Хайцеэр.

Он отметил, что автолюбители, у которых есть возможность привезти машину из-за границы, охотно этим пользуются.

Ранее было названо условие, при котором Volkswagen сможет конкурировать с китайскими авто в России.

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