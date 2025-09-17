Компании Renault предварительно отказано в регистрации товарного знака в России

Французской компании Renault предварительно отказано в регистрации товарного знака на территории РФ, но Роспатент направил ее руководству уведомление для проведения экспертизы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Международного Бюро ВОИС.

Сообщается, что компания подала заявку на регистрацию бренда «Reno» еще в октябре 2024 года, а предварительный отказ был получен в апреле текущего года. По словам гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, решение об окончательном отказе будет принято, если компания в течение нескольких недель не ответит на уведомление Роспатента.

«Есть относительные основания для отказа в регистрации товарного знака «Reno», а именно выявлен более ранний товарный знак, который является сходным до степени смешения с заявленным обозначением», — рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что уже существующий знак принадлежит самой компании, но в новой заявке указан другой адрес, поэтому в регистрации товарного знака предварительно отказано. При этом для снятия ограничений достаточно будет привести адрес в соответствие с актуальным.

Автомобильный концерн Renault покинул российский рынок во второй половине мая 2022 года. Завод компании (в настоящее время «Москвич») продали правительству Москвы за символическую стоимость. Renault не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство.

В августе гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РИА Новости заявил, что политических предпосылок для возможного возвращения Renault в капитал «АвтоВАЗа» нет, их не видно «даже на самом дальнем горизонте».

