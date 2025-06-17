Стало известно о шансах на возвращение Renault в Россию

Мантуров: Renault делает все, чтобы не возвращаться в РФ

Автопроизводитель Renault делает все для того, чтобы не иметь возможности реализовать опцион на возвращение в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

«Пока все идет к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не имел возможности к реализации», — сказал он.

Кроме того, Мантуров отметил, что Renault поставляет технику Украине и это будет учитываться.

Автомобильный концерн Renault покинул российский рынок во второй половине мая 2022 года. Завод компании (в настоящее время «Москвич») продали правительству Москвы за символическую стоимость. Renault не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство.

До этого глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что возвращение французской автомобилестроительной корпорации Renault в капитал российской компании «АвтоВАЗа» не исключено, но соответствующие переговоры в настоящее время не ведутся.

В конце февраля глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что реализация опциона Renault на возвращение в капитал «АвтоВАЗа» возможна только в случае выплаты французским концерном средств, вложенных в развитие завода в период отсутствия Renault в числе его акционеров.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что Hyundai и Kia захотели вернуться в Россию, но им могут помешать китайские бренды.