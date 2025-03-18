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Чемезов не исключил возвращения Renault в капитал «АвтоВАЗа»

Чемезов: Renault может вернуться в капитал «АвтоВАЗа», но переговоров нет
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Возвращение французской автомобилестроительной корпорации Renault в капитал российской компании «АвтоВАЗа» не исключено, но соответствующие переговоры в настоящее время не ведутся. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, пишет ТАСС.

«Если они согласятся на это», — отметил он и уточнил, что такие переговоры пока не идут.

В конце февраля глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что реализация опциона Renault на возвращение в капитал «АвтоВАЗа» возможна только в случае выплаты французским концерном средств, вложенных в развитие завода в период отсутствия Renault в числе его акционеров.

«Надо посмотреть документы. В том числе те дополнительные условия, при которых этот колл-опцион может быть раскрыт. Приступив к исполнению обязанностей руководителя «АвтоВАЗа», я этот документ не анализировал, это было неважно в 2022 году, когда мы завод поднимали с колен и он был в состоянии простоя», — приводит «Интерфакс» слова Соколова.

Глава «АвтоВАЗа» напомнил, что в 2023 году объем инвестиций составил более 27,5 млрд рублей, в 2024 году — около 40 млрд рублей, и на 2025 год запланировано минимум 45 млрд рублей. Эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать, добавил Соколов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Renault «не светит» возвращение в столицу.

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