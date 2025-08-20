Россиянам рассказали, вернется ли в Россию автобренд Renault

Чемезов: предпосылок для возвращения Renault в Россию нет

Политических предпосылок для возможного возвращения Renault в капитал АвтоВАЗа нет, их не видно «даже на самом дальнем горизонте». Об этом в интервью РИА Новости заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Автомобильный концерн Renault покинул российский рынок во второй половине мая 2022 года. Завод компании (в настоящее время «Москвич») продали правительству Москвы за символическую стоимость. Renault не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство.

До этого глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что возвращение французской автомобилестроительной корпорации Renault в капитал российской компании «АвтоВАЗа» не исключено, но соответствующие переговоры в настоящее время не ведутся.

