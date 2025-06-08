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Во Франции раскрыли планы Renault по производству БПЛА на Украине

France Info: компания Renault планирует производить беспилотники на Украине
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Французская автомобилестроительная корпорация Renault планирует выпускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на территории Украины. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источник.

По данным СМИ, Renault хочет организовать производство дронов вместе с небольшой французской оборонной компанией вдали от линии боевого соприкосновения.

В этом году Вооруженные силы Украины рассчитывают использовать против России более четырех миллионов беспилотников, изготовленных с использованием передовых технологий, отмечает радиостанция. При этом некоторые из разработок могут быть взяты на вооружение французской армией, которая отстает в сфере создания БПЛА.

Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что некий отечественный автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине. По его словам, выгоду от этого получат якобы не только украинцы, но и французская армия.

Позже лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция сошла с ума, если переориентирует крупнейшего производителя автомобилей на выпуск беспилотников на Украине.

Ранее глава Минобороны Франции заявил об отсутствии табу на поставку оружия Украине.

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