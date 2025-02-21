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Собянин заявил, что Renault «не светит» возвращение в Москву

Мэр Собянин: компании Renault вряд ли светит возвращение в Россию
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Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Французскую автокомпанию Renault не ожидают хорошие перспективы возвращения в Россию. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит», — считает градоначальник.

До этого исполнительный директор Renault Лука де Мео заявил, что не исключает возвращения на отечественный рынок. Ряд производственных площадок компании прежде располагались в Москве.

«Я бы лучше сосредоточился на построении будущего, а не наверстывании упущенного. Но мы деловые люди. Когда мы видим возможность для бизнеса, мы пытаемся ее схватить», — сказал он.

Автомобильный концерн Renault покинул российский рынок во второй половине мая 2022 года. Завод компании (в настоящее время «Москвич») продали правительству Москвы за символическую стоимость. Renault не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что Hyundai и Kia захотели вернуться в Россию, но им могут помешать китайские бренды.

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