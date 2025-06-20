Иностранные автокомпании нашли лазейку, чтобы вернуться в Россию

SBS Consulting: ушедшие автокомпании будут возвращаться в РФ через третьи страны

В 2026 году корейский автобренд Kia вернется в Россию с официальными поставками из Китая и Казахстана. Альтернативным способом на российский рынок уже поставляются автомобили Honda, Toyota, Mazda, Hyundai и Suzuki. Таким образом иностранные автокомпании нашли лазейку, как в обход санкций возобновить продажу своих машин в России.

Kia

17 июня южнокорейская автокомпания Kia провела встречу с российскими дилерами для обсуждения планов по возвращению на отечественный рынок, рассказал экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

«Kia собрала дилеров обсудить возвращение на российский рынок. Задача – вернуться в 2026 году и в течение трех лет выйти на уровень продаж в 100 тыс. автомобилей в год. Пока речь идет о поставке автомобилей из Китая и Казахстана. Соответственно, утиль по полной программе без компенсаций через механизм промсубсидий», — сообщил Мосеев.

По данным эксперта, модели Kia будут стоить недешево: компактный хетчбэк Picanto оценили в 1,5 млн рублей, кроссовер K4 — от 2,8 млн рублей, Seltos — от 3,5 млн рублей, Sportage — от 5 млн рублей, Sorento — от 6,9 млн рублей . Также корейцы хотят присутствия в России 120 дилеров марки.

Однако, как отметил Мосеев, после негативной реакции дилеров на объявленные цены представители корейской Kia «сильно задумались».

Дело в том, что по параллельному импорту модели Kia стоят в несколько раз дешевле. Например, ценники за «серые» Kia Seltos и Sportage стартуют от 1,9 млн и 2,6 млн рублей соответственно.

Тем не менее, Мосеев считает, что Kia попытается вернуться в Россию любыми путями.

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«Kia, конечно, будет возвращаться в Россию. Для них это был значимый рынок, поэтому тут других вариантов нет. Особенно с учетом того, что на глобальном рынке конкуренция усиливается — с теми же китайцами.

Поэтому всем производителям, которые раньше чувствовали себя хорошо, хочется вернуться», – сказал эксперт «Газете.Ru».

Мосеев полагает, что наладить продажи 100 тыс. автомобилей в год на одном импорте, без локализации производства, корейскому концерну будет крайне тяжело.

Дорогу, по которой собирается пройти Kia, в России уже прошли ряд японских марок. Так, альтернативный импорт через третьи страны в Россию наладили российские представительства Honda, Toyota, Mazda, Peugeot и Citroen, Hyundai и Suzuki .

Системная лазейка

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что и другие иностранные автокомпании будут использовать эту лазейку, чтобы работать на российском рынке. Схема работает так: для продажи своих машин они используют юрлица, зарегистрированные в РФ, эти компании работают под прикрытием параллельного импорта. Поставки автомобилей продолжаются с негласного согласия иностранных автопроизводителей, которые не хотят попасть под санкции.

«Компании хотят, с одной стороны, и дальше присутствовать на рынке РФ — пусть и в малом объеме. С такими ценами далеко не уедешь, но зато потребитель не забудет. С другой стороны, это позволяет не попадать под санкции», — заявил Олег Мосеев.

Для иностранцев, желающих сотрудничать со старыми партнерами в России — это абсолютно нормальная рабочая схема, полагает директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

«Юрлица (представительства автокомпаний в России. — «Газета.Ru»), конечно, могут ее использовать. В целом, так уже и делают, чтобы нивелировать риск санкций», — сказал эксперт.

Директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что такой лазейкой уже пользуется российское юрлицо, связанное с японским концерном Toyota.

В конце мая российская «дочка» автоконцерна Toyota под названием ООО «СП Бизнес Кар» вновь стала продавать автомобили японской марки в Москве. Компания с долей в 94% принадлежит концерну Toyota Motor через торговую компанию Toyota Tsusho Corporation. Оставшимися шестью процентами владеет менеджмент российского дилерского холдинга Toyota.

«Пример с СП «Бизнес Кар» очень наглядный. Формально это российское юрлицо, которое аффилировано к японским структурам. Продажи новых Toyota и Lexus продолжаются через вот эти альтернативные схемы. Логистика, сервис и качество были заявлены на таком уровне, что ясно — гарантировать такое без поддержки бренда было бы нельзя. Но делается все, разумеется, негласно. Официальных подтверждений нет, но прослеживается, что со стороны материнской структуры есть разрешение», — заявила эксперт.

Кого не стоит ждать

Воспользоваться лазейкой для возвращения на российский рынок смогут далеко не все иностранные автокомпании. Речь идет о тех, кто громко хлопнул дверью и поддержал украинские проекты, говорят автоэксперты.

«Volkswagen стал первопроходцем среди мировых автогигантов, решительно выступивших против несанкционированного ввоза своих автомобилей и комплектующих в Россию. Продажа свежих моделей продолжается через теневые механизмы, с которыми марка теперь целенаправленно борется », — заявил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

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Он добавил, что американский автоконцерн Ford также последовательно препятствовал попыткам ввоза своих автомобилей в Россию через неофициальные каналы, демонстрируя жесткую позицию относительно нарушений патентных прав.

По словам Акимовой, из России также «неэкологично» ушли компании Mercedes-Benz и Renault. Вокруг последней образовалась особенно сложная ситуация, подчеркнула эксперт.

«На Renault теперь и вовсе стоит политический штамп из-за желания участвовать в военных проектах на Украине. Простить такое едва ли получится, и благословлять возвращение Renault в Россию в этом контексте уже будет сложно», — заявила она.

Так, 8 июня стало известно, что корпорация Renault вместе с небольшой французской оборонной компанией планирует выпускать беспилотные летательные аппараты на территории Украины вдали от линии боевого соприкосновения.