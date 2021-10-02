Украинские власти ликвидировали госконцерн «Укроборонпром»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформировании военно-промышленного комплекса, в том числе ликвидивацию государственного концерна «Укроборонпром». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Верховную раду Украины.

«Возвращен с подписью от президента», — говорится в карточке закона.

По данным агентства, голосование по данному закону проходило 13 июля. Тогда решение поддержали 256 парламентариев.

Уточняется, что теперь «Укроборонпром» преобразуют в акционерное общество.

В самом госконцерне также заявили, что новый закон позволит усилить обороноспособность страны и «структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий «Укроборонпрома».

Ранее директор по закупкам «Укроборонпрома» Роман Аврамов рассказал, что украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса не хватает более 3 тыс. комплектующих, которые раньше поставляла Россия.