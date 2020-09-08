TikTok удалил свыше 400 аккаунтов с запрещенным в РФ контентом
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Социальная сеть TikTok удалила более 400 аккаунтов с запрещенным в России контентом. Об этом сообщает РИА «Новости».
В Роскомнадзоре заявили о рабочем характере отношений с соцсетью, в результате которого было произведено удаление.
Там уточнили, что с начала 2020 года TikTok удалил запрещенную информацию с более 20 страниц, на которых транслировался призыв принимать в больших дозах препарат от аллергии «Бенадрил», вызывающий галлюцинации.
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