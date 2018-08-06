Черчесов сравнил Акинфеева с Яшиным

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре голкипера Игоря Акинфеева на домашнем чемпионате мира, пишет «Советский спорт».

«У нас Акинфеев провел чемпионат мира так же великолепно, как в свое время Яшин. Есть Головин, Дзюба, Самедов, Игнашевич — только пример с них можно брать. Эйфория у нас в стране или бум — как хотите, так и называйте. Самое главное, чтобы у нас в команде его не было и чтобы мы дальше оставались на грешной футбольной поляне.

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Ни в какой космос нам нельзя улетать. Вот сейчас мы одних заразили, через год заразим других. Насильно ребят в футбол не затащишь, у них перед глазами должны быть примеры», — заявил Черчесов.

Кроме того, главный тренер отозвался и об игре защитника сборной Сергея Игнашевича.

«Какая разница, сколько футболисту лет? Честь и хвала Игнашевичу, который в 39 лет провел чемпионат мира достойнейшим образом. Мы смотрим именно на то, кто как играет, а не на возраст. Просто есть футболисты, которые выделяются своими способностями», — сказал главный тренер.

Ранее Черчесов прокомментировал скандал вокруг присвоения футболистам национальной команды званий заслуженных мастеров спорта.