Черчесов сравнил Акинфеева с Яшиным
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре голкипера Игоря Акинфеева на домашнем чемпионате мира, пишет «Советский спорт».
«У нас Акинфеев провел чемпионат мира так же великолепно, как в свое время Яшин. Есть Головин, Дзюба, Самедов, Игнашевич — только пример с них можно брать. Эйфория у нас в стране или бум — как хотите, так и называйте. Самое главное, чтобы у нас в команде его не было и чтобы мы дальше оставались на грешной футбольной поляне.
Ни в какой космос нам нельзя улетать. Вот сейчас мы одних заразили, через год заразим других. Насильно ребят в футбол не затащишь, у них перед глазами должны быть примеры», — заявил Черчесов.
Кроме того, главный тренер отозвался и об игре защитника сборной Сергея Игнашевича.
«Какая разница, сколько футболисту лет? Честь и хвала Игнашевичу, который в 39 лет провел чемпионат мира достойнейшим образом. Мы смотрим именно на то, кто как играет, а не на возраст. Просто есть футболисты, которые выделяются своими способностями», — сказал главный тренер.
Ранее Черчесов прокомментировал скандал вокруг присвоения футболистам национальной команды званий заслуженных мастеров спорта.