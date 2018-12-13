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Звучат гимны Швеции и России.
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила на церемонии открытии турнира. «Мой отец придумал у нас хоккей. Спасибо, что он это сделал! Он мне всегда говорил, что за второе место в нашем хоккее увольняют. Вот и будем к этому стремиться», — сказала Тарасова.
Команды на льду.
Состав Швеции. Юханссон (Рейдеборн); Перссон — Дальбек, Бродин — Юханссон — Лилья; Бенгтссон — Сельгрен, Д. Давидссон — М. Давидссон — Юнссон-Фьелльбю; Нильссон — Хольм, Линдквист — Келльман — Боквист; Эмануэльссон — Фрёберг — Ведин.
Также Россия на финском этапе не оставила шансов финнам (3:0) и проиграла чехам (2:5).
На Кубке Карьяла сборная России обыграла шведов со счетом 4:1. Надеемся как минимум на повторение результата.
Раскатка команд перед матчем.
Тренерский штаб определился с составом национальной сборной России на матч со Швецией. Сорокин (Шестеркин) Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Шалунов — Капризов; Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов; Антипин – Елесин, Телегин — Андронов (А) — Плотников (А); Науменков — Василевский, Слепышев — Каблуков — Кетов (К), Кадейкин.
Матч пропускают Игорь Бобков, Андрей Педан, Андрей Кузьменко и Андрей Локтионов.
Игра начнется в 18:45 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция стартового матча за Кубок Первого канала в рамках Евротура, в котором сборная России встречается с командой Швеции.