Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила на церемонии открытии турнира. «Мой отец придумал у нас хоккей. Спасибо, что он это сделал! Он мне всегда говорил, что за второе место в нашем хоккее увольняют. Вот и будем к этому стремиться», — сказала Тарасова.