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На родном льду: Россия бьется со Швецией. LIVE

Онлайн-трансляция матча Евротура Швеция — Россия

Сборная России стартует на Кубке Первого канала в рамках Еврохоккейтура и встречается с командой Швеции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
13 декабря 18:45   |  Матч не начался
Швеция
Швеция
Россия
Россия
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи:
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18:46

Звучат гимны Швеции и России.

18:45

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила на церемонии открытии турнира. «Мой отец придумал у нас хоккей. Спасибо, что он это сделал! Он мне всегда говорил, что за второе место в нашем хоккее увольняют. Вот и будем к этому стремиться», — сказала Тарасова.

18:43

Команды на льду.

18:40

Состав Швеции. Юханссон (Рейдеборн); Перссон — Дальбек, Бродин — Юханссон — Лилья; Бенгтссон — Сельгрен, Д. Давидссон — М. Давидссон — Юнссон-Фьелльбю; Нильссон — Хольм, Линдквист — Келльман — Боквист; Эмануэльссон — Фрёберг — Ведин.

18:35

Также Россия на финском этапе не оставила шансов финнам (3:0) и проиграла чехам (2:5).

18:30

На Кубке Карьяла сборная России обыграла шведов со счетом 4:1. Надеемся как минимум на повторение результата.

18:25

Раскатка команд перед матчем.

18:22

Тренерский штаб определился с составом национальной сборной России на матч со Швецией. Сорокин (Шестеркин) Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Шалунов — Капризов; Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов; Антипин – Елесин, Телегин — Андронов (А) — Плотников (А); Науменков — Василевский, Слепышев — Каблуков — Кетов (К), Кадейкин.

Матч пропускают Игорь Бобков, Андрей Педан, Андрей Кузьменко и Андрей Локтионов.

18:20

Игра начнется в 18:45 мск.

18:15

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция стартового матча за Кубок Первого канала в рамках Евротура, в котором сборная России встречается с командой Швеции.