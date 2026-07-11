«Установлено, что убийства поляков украинскими националистами сопровождались отрезанием рук, ног, языков, ушей, удушениями, вспарыванием живота, выкалыванием глаз, закалыванием вилами, снятием скальпа», — так говорит историк Гжегож Мотыка в своей книге «От Волынской резни до операции «Висла». Абсолютно ясно, что сколько бы времени ни прошло, память о таких событиях не исчезнет, для президента Польши Кароля Навроцкого забвение было бы предательством своего народа. Именно поэтому 11 июля в Польше решили сделать Днем геноцида граждан Польской Республики, совершенного украинскими националистами. О подоплеке этих событий – в материале «Газеты.Ru».

Отголоски Волынской резни

2026 год ознаменовался значительным ухудшением отношений между Польшей и Украиной. Президент Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения имени «Героев УПА» (организация запрещена в России) одному из подразделений ВСУ. Реакцией на это лишение послужил отказ трех бывших президентов Украины — Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Петра Порошенко — от польских государственных наград.

В результате отношения ухудшились и на уровне обычных граждан. По сообщению польского телеканала TVP World, польские активисты начали устраивать украинцам проверки на их отношение к главарю ОУН (организация запрещена в России) Степану Бандере. Один из таких инцидентов произошел в Познани. Трое местных активистов зашли в офис, который арендовали украинцы, и потребовали позволить им осмотреть помещения. Они заявили, что Украина теперь враждебно настроена по отношению к Польше, и начали расспрашивать украинцев об их отношении к Степану Бандере и Роману Шухевичу.

В свою очередь украинские беженцы перед Днем памяти жертв Волынской резни, расклеили на улицах Польши плакаты с портретами Бандеры, который стал основателем целого движения украинских националистов.

Украинская повстанческая армия, крыло Организации украинских националистов (бандеровского движения), сформировалась в 1942 году. Толчком к этому послужила победа советских войск в Сталинградской битве. Красная Армия постепенно приближалась к рейхкомиссариату «Украина», созданному в 1941 году немецкими оккупантами на территории Украинской ССР. На конференции ОУН было принято решение о вооруженной борьбе. Нужно было очистить полностью территорию от поляков, потом она должна была отойти Украине.

«Формирование УПА как воинской силы происходило по очень логичной в рамках идеологии ОУН(Б) организационно-политической схеме, — отмечает историк Александр Дюков. — После решения руководства ОУН(Б) о переходе к партизанской войне произошла мобилизация в повстанческие структуры местной «вспомогательной полиции» на Волыни и в Полесье. В течение февраля-марта 1943 года это дало повстанческим отрядам около пяти тысяч бойцов. В апреле началась широкая мобилизация боеспособного населения».

Организационно УПА состояла из батальонов по 300-500 бойцов, рот по 100-150 бойцов, взводов по 30-40 человек и отделений по 10 человек.

Начало геноцида

Уничтожение поляков началось буквально с первых дней существования УПА.

«Вероятно, первым заметным актом геноцида было уничтожение 9.02.1943 примерно 100 жителей д. Паросля подразделением Довбешки-Коробки (Перегийняка)... — сообщает Дюков. — Этот отряд после боя в городке Влодимирец зашел под видом советских партизан в деревню Паросля и потребовал от местных поляков помощи. Поев в крестьянских семьях, бойцы отряда собрали поляков в одно место и зарубили топорами 149 человек».

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В период между Первой и Второй мировыми войнами Паросля была небольшой деревней на 26 домов близ города Сарны, сейчас находящегося в Ровненской области Украины. К моменту начала резни поляки составляли на Волыни, по разным данным, около 15-30% населения.

«Назвались советскими партизанами, сказали, что сражаются с немцами, — вспоминает житель Паросли Витольд Колодинский, которому в то время было 12 лет. — Но кто бы им поверил. Сразу стало понятно, что это украинцы».

16 вооруженных бойцов УПА привели с собой шестерых пленных власовцев.

«Один спросил у мамы, есть ли топор. Он взял его и пошел в другую комнату, — рассказывает Колодинский. — Остальные стали заводить туда русских по одному. Каждый раз было слышно только глухой звук — и дальше тишина. Я задавался вопросом, что они там делают — рубят пол?

А они рубили их, вот так просто. Тела лежали одно на другом».

Затем бойцы приказали семье Колодинских лечь на пол — якобы, они собирались их связать, чтобы немцы не наказали тех за помощь партизанам. Родители, бабушка и дедушка, брат и две сестры пана Колодинского подчинились приказу. Снова пошел в ход топор. Выжить удалось лишь Витольду и его сестре Лиле, потерявшим сознание от удара в голову — бойцы решили, что те мертвы.

Так началась Волынская резня.

События 11 июля 1943 года

Кульминации события достигли 11 июля 1943 года, когда бойцы УПА напали одновременно более чем на 150 населенных пунктов. Только в одном из костелов были убиты 90 собравшихся на мессу человек.

УПА уничтожала украинцев, пытавшихся помогать полякам. От тех, кто имел смешанную семью, требовала убить родственников-поляков. На территории Волыни один за другим создавались польские базы самообороны, но большинство из них были уничтожены бойцами УПА.

Поляки в ответ нападали на базы УПА. Для пополнения запасов они совершали набеги на украинские деревни. Ослепленные жаждой мести, они нападали не только на врагов, но истребляли и мирное население, включая детей 5-7 лет, жгли деревни. Среди поляков, по разным оценкам, погибло от 50 до 100 тыс. человек. Среди украинцев — несколько тысяч.

Позже, в Галичине, УПА придерживалась иной тактики, предлагая полякам выбор — бегство или смерть.

«Еще раз напоминаю вам: сначала призвать поляков уйти с их земли и лишь потом приступить к ликвидации, а не наоборот», — гласили распоряжения командования.

К осени активность УПА постепенно упала. Хотя и в 1945 году было несколько эпизодов массовых убийств, нападения перестали носить систематический характер. С окончанием войны они прекратились.

Запрос на убийство

«Украинские боевики научились технологии массового уничтожения у немцев. Вот почему этнические чистки, осуществленные УПА, оказались столь поразительно эффективными, и почему в 1943 г. волынские поляки оказались почти столь беспомощными, как волынские евреи в 1942 г. — считает американский историк Тимоти Снайдер. — Но почему украинские националисты решили ликвидировать поляков на Украине? В 1942 г. украинские полицаи получили от немцев приказ убивать евреев. От кого партизаны УПА, которые в основном были теми же самыми людьми, получили в 1943 г. приказ убивать поляков?»— задается вопросом он.

Коллектив украинских и польских историков выделяет множество причин, которые привели к конфликту, начиная от крестьянских бунтов и казачьих восстаний ХVI-XVIII веков, при подавлении которых было пролито море крови и которые оставили в сознании будущих поколений взаимные обиды и чувство социальной несправедливости.

Также они отмечают результаты войны 1918-1919 годов, которую Украина проиграла Польше и стала рассматривать ее как преграду на пути к созданию независимой Украины, неурегулированные общеполитические условия после Первой мировой войны, основанную на национализме национальную политику Речи Посполитой, а в последствии Польши.

Со стороны Украины они отмечают террористическую и саботажную деятельность ОУН на территории Польши в межвоенный период, антипольскую деятельность ОУН во время Второй мировой войны. По мнению историков, сыграло роль в усилении украинско-польского конфликта и влияние обоих режимов, советского и немецкого. Война повлияла на людей деморализующе, подстегнула к отходу от норм социального поведения, что обусловило кровавый и преступный характер конфликта.

«Источники польско-украинского конфликта в годы Второй мировой войны в нашем общем прошлом являются следствием давних обоюдных предубеждений, причиненных обид», — считают они.

В июле 2016 года сейм Польши признал 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах.

Весной 2017 года в польском селе Грушовичи рядом с Перемышлем демонтировали самовольный памятник УПА. Снос мемориального объекта произвели местные активисты, однако власти дали на это согласие, поскольку памятник был установлен самовольно.

В феврале 2018 года сенат Польши ввел уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Но главные события, которые обнажат несогласие Польши и Украины только начинают разворачиваться.