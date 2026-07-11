Дроны атаковали танкер с метанолом в Таганрогском заливе. Погиб матрос

Беспилотники атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, в том числе танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос технического судна. По данным властей, суда получили незначительные повреждения, угрозы утечки метанола нет.

В Таганрогском заливе беспилотники атаковали четыре судна различного назначения, среди которых был танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос технического судна. Суда получили незначительные повреждения, угрозы утечки перевозимого вещества нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения», — написал Слюсарь.

По его словам, остальные находившиеся на судах люди не пострадали.

Во время отражения воздушной атаки над Ростовской областью уничтожили более полутора десятков беспилотников, заявил глава региона. БПЛА атаковали Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы.

Два танкера за две ночи

Новая атака произошла после нескольких налетов беспилотников на суда и портовую инфраструктуру в Ростовской области. В ночь на 8 июля в Таганрогском заливе были повреждены два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону. Легкие ранения получили два человека. Одному оказали медицинскую помощь на месте, другого доставили в больницу. После осмотра оба отказались от госпитализации.

С одного из танкеров эвакуировали экипаж. Суда шли без груза, поэтому разлива нефтепродуктов не произошло. По словам Слюсаря, во время той атаки над регионом уничтожили около 70 беспилотников. Под удар попали 11 районов области, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и акватория Таганрогского залива.

Следующей ночью беспилотники атаковали еще два танкера в заливе. Суда получили механические повреждения, на обоих возникли пожары. Экипажи эвакуировали, пострадавших не было. Возгорание на одном танкере удалось ликвидировать, на другом работы продолжались.

В ночь на 9 июля над Ростовской областью уничтожили более 20 БПЛА. Дроны были сбиты над Ростовом-на-Дону, Таганрогом и Гуково, а также над Азовским, Неклиновским и Чертковским районами. В Азовском районе после падения обломков загорелся камыш в карьере вдали от населенного пункта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары по танкерам проявлением «террористической деятельности» Украины против международной энергетической инфраструктуры. По его словам, ответом Москвы остается продолжение специальной военной операции.

Порт загорелся после атаки

Ночью и утром 10 июля Ростовская область снова подверглась массированной атаке. По данным Слюсаря, силы противовоздушной обороны уничтожили около 35 беспилотников над Таганрогом и Азовом, а также над Азовским и Матвеево-Курганским районами.

В Таганроге начался пожар на территории морского порта. Там же обломки беспилотника повредили остекление и двери частного дома, а на крыше административного здания возникло возгорание, которое впоследствии удалось потушить. В Азове загорелись два объекта хранения нефтепродуктов, а в селе Кагальник Азовского района — административное здание. О погибших или пострадавших власти не сообщали.

На территориях Таганрога, попавших в зону атаки, ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Из близлежащих домов эвакуировали жителей. В пункте временного размещения находились 44 человека, в том числе семеро детей.

В Азове пожар на одном объекте хранения нефтепродуктов и одном из городских предприятий продолжали тушить днем 10 июля. Возгорания на двух объектах хранения к этому времени локализовали. Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха и не выявили превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ.