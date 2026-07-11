Над Россией сбили 178 украинских беспилотников. Военная операция, день 1599-й

Силы ПВО уничтожили 178 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области. В Сумской области российские войска ударом беспилотника вывели из строя энергетическую подстанцию в населенном пункте Шостка. «Газета.Ru» ведет хронику событий.