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Над Россией сбили 178 украинских беспилотников. Военная операция, день 1599-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1599-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы ПВО уничтожили 178 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области. В Сумской области российские войска ударом беспилотника вывели из строя энергетическую подстанцию в населенном пункте Шостка. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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9:00

Система «Купол Донбасса» нейтрализовала 31 беспилотник за сутки, сообщили в штабе обороны ДНР.

8:42

Мужчина получил ранения в результате ночной атаки украинского беспилотника в Ленинском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

8:30

Российские войска ударом беспилотника «Герань-2 Сикер» вывели из строя электроподстанцию 110 кВ в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ.

8:23

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 178 украинских беспилотников над регионами России.

8:15

Российские войска с помощью беспилотника «Герань-2 Сикер» уничтожили железнодорожный локомотив в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ.

8:06

Минобороны: ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием по предприятиям ВПК в Киеве, и военным объектам в Одессе, Черноморске и Измаиле.

8:05

Российские войска ударом беспилотника «Герань-4 сикер» вывели из строя энергетическую подстанцию в населенном пункте Шостка Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

8:00

Сегодня 1599-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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