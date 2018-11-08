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Россия Финляндия

Большой хоккей: Россия обыгрывает Финляндию. LIVE

Онлайн-трансляция матча Кубка Карьяла Россия — Финляндия

Сборная России по хоккею стартует в Евротуре и в рамках Кубка Карьяла встречается с командой Финляндии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
08 ноября 19:30   |  перерыв
Россия
Россия
3:0
Финляндия
Финляндия
2:0, 1:0
Стадион «Хартвалл-Арена», Хельсинки | Судьи: Микаэль Норд  (Швеция), Микаэль Хольм  (Швеция)
1:0Григоренко
2:0Нестеров
Баранцев2'
Голышев2'
3:0Педан
Бывальцев2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Руохомаа2'
Аалтонен2'
Аалтонен2'
Подробная статистика матча
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'40

Звучит сирена об окончании второго периода. 3:0 — побеждает сборная России, отдыхаем.

'39

Аалтанен бросил справа и попал в штангу!

'39

Доходят финские хоккеисты до нашего пятака и сразу же теряют шайбу. Грамотно в обороне действует сборная России.

'38

Бывальцев получил две минуты штрафа.

'38

И могли четвертую шайбу забросить россияне, но Дергачеву немного не хватило, чтобы замкнуть передачу и бросить по воротам.

'37

Активны финны, а забивают российские хоккеисты! Педан получил шайбу на левом краю у синей линии и сразу же «шмальнул» по воротам Метсолы. Точно в угол попал Андрей и сделал счет 3:0!

'35

Определенно могут занести в актив себе этот период подопечные Ялонена. Очень активны и агрессивны в атаке финны, но до точного броска дело довести пока что не удается.

'32

И похожую схему решили разыграть Локтионов с Капризовым. Чуть-чуть неточен оказался Андрей с последней передачей.

'30

Хартикайнен заехал за ворота Сорокина и простреливал на пятак. Неточно.

'28

Едва счет не стал 3:0! Ушли россияне в контратаку, и Григоренко бросал с ближнего расстояния. Спасает финскую сборную Метсола!

'27

Хартикайнен мог распечатать ворота сборной России и уже был готов замкнуть передачу у пятака, но опережают его наши защитники!

'26

И вновь опасно! Пакаринен бросал, Сорокин внимателен.

'26

А вот сейчас опасно! Очень активны финны во втором периоде. Спасает сборную России Сорокин после мощного броска с левого края.

'23

Безуспешно, к счастью. Нанесли финские хоккеисты несколько опасных бросков от синей линии, но Сорокину даже и вступать в борьбу не пришлось.

'22

Аалтонен на лед возвращается. Есть пол минуты у финнов, чтобы реализовать большинство.

'22

4 на 4 играют команды. Голышев нарушил правила и получил 2 минуты штрафа.

'22

Капризов был готов подставить клюшку и переправить шайбу в ворота, но Метсола оказался быстрее.

'21

И сразу же удаление у финнов. Вновь Аалтонен «отличился». За удар соперника клюшкой отправился на две минуты на скамеечку.

'21

Стартовал второй период!

'20

Убежали российские хоккеисты в контратаку, Локтионов проехался за воротами, отдал назад, и прозвучала сирена, сигнализирующая окончание первого периода. Перерыв!

'18

Отбились финны, в равных составах играют команды. Не удалось россиянам создать что-то опасное у ворот Метсолы.

'17

Активен Бывальцев сегодня. И в обороне отрабатывает, и в атаку убегает.

'16

Недолго. Аалтонен толкнул Бывальцева в борт и отправился отдыхать на скамейку штрафников.

'15

В равных составах играют команды.

'15

Пуустинен мощно щелкнул издали. Сорокин внимателен и шайбу поймал.

'14

Аалтонен с правого края бросил в дальний угол. Сорокин без труда ловит шайбу.

'13

И остаются в меньшинстве российские хоккеисты. Баранцев за удар клюшкой получил малый штраф.

'13

Не могут финны нащупать свою игру. Больше суеты в действиях подопечных Юкка Ялонена.

'11

Реализуют большинство россияне! Нестеров мощнейшим броском от синей линии «прошил» Метсолу. 2:0!

'10

Метсола отразил удар в ближний угол, и Руохомаа нарушил правила на Григоренко, поставив ему подножку. Первое удаление в матче.

'8

Эронен-Койвисто щелкнул издали. Сорокин на месте.

'6

Опасно! Локтионов бросил от синей линии, рикошетом шайба полетела в другой угол, но Метсола вовремя среагировал и отразил удар. На добивании Григоренко чуть-чуть не успел.

'5

Подключился Аалтонен к атаке и нанес удар по воротам Сорокина. Илья внимателен. Спокойно прижимает шайбу ко льду.

'3

ГОООЛ! Немного скомканную игру демонстрировали команды с первых минут, и очередная потеря в итоге стала результативной. Григоренко перехватил передачу финского защитника на средней линии, вошел в чужую зону и пробил четко мимо Метсолы. 1:0, Россия впереди!

'2

А наносят первый бросок в сторону ворот финны. Но сильно мимо.

'1

Выигрывают россияне стартовое вбрасывание. Поехали!

19:30

Прозвучали национальные гимны России и Финляндии. Все готово к началу матча.

19:27

Судят сегодняшнюю встречу, кстати, арбитры из Швеции Микаэль Норд и Микаэль Хольм.

19:25

Напомним, что также в группе с Россией и Финляндией сыграют сборные Швеции и Чехии. Свой очный матч они проведут сегодня, в 20:20 мск.

19:15

Сборная Финляндии:

Вратари: Метсола (Вехвиляйнен); Линдбом-Лехтонен, Анттила-Ниеми-Няттинен; Покка-Охтамаа, Пакаринен-Палве-Райала; Кивихальме-Хаканпаа, Пуустинен-Руохомаа--Песонен; Эронен-Койвисто, Хартикайнен-Аалтонен-Маннинен.

19:10

Представляем составы команд. Сборная России:

Вратари: Сорокин (Коновалов) Нестеров (А) — Блажиевский, Капризов — Локтионов (А) — Григоренко; Хафизуллин — Василевский, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов; Баранцев — Елесин, Голышев — Зернов — Шалунов; Педан — Зуб, Телегин — Кадейкин — Кетов (К), Дергачёв.

19:06

Матч состоится на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки. Сам же турнир пройдет с 8 по 11 ноября.

19:05

Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

19:00

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция старта Еврохоккейтура. В первом матче Кубка Карьяла встречаются сборные России и Финляндии.