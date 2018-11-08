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Доходят финские хоккеисты до нашего пятака и сразу же теряют шайбу. Грамотно в обороне действует сборная России.
И могли четвертую шайбу забросить россияне, но Дергачеву немного не хватило, чтобы замкнуть передачу и бросить по воротам.
Определенно могут занести в актив себе этот период подопечные Ялонена. Очень активны и агрессивны в атаке финны, но до точного броска дело довести пока что не удается.
И похожую схему решили разыграть Локтионов с Капризовым. Чуть-чуть неточен оказался Андрей с последней передачей.
Хартикайнен заехал за ворота Сорокина и простреливал на пятак. Неточно.
И вновь опасно! Пакаринен бросал, Сорокин внимателен.
А вот сейчас опасно! Очень активны финны во втором периоде. Спасает сборную России Сорокин после мощного броска с левого края.
Безуспешно, к счастью. Нанесли финские хоккеисты несколько опасных бросков от синей линии, но Сорокину даже и вступать в борьбу не пришлось.
Аалтонен на лед возвращается. Есть пол минуты у финнов, чтобы реализовать большинство.
4 на 4 играют команды. Голышев нарушил правила и получил 2 минуты штрафа.
Капризов был готов подставить клюшку и переправить шайбу в ворота, но Метсола оказался быстрее.
Стартовал второй период!
Отбились финны, в равных составах играют команды. Не удалось россиянам создать что-то опасное у ворот Метсолы.
Активен Бывальцев сегодня. И в обороне отрабатывает, и в атаку убегает.
В равных составах играют команды.
Пуустинен мощно щелкнул издали. Сорокин внимателен и шайбу поймал.
Аалтонен с правого края бросил в дальний угол. Сорокин без труда ловит шайбу.
Не могут финны нащупать свою игру. Больше суеты в действиях подопечных Юкка Ялонена.
Эронен-Койвисто щелкнул издали. Сорокин на месте.
Подключился Аалтонен к атаке и нанес удар по воротам Сорокина. Илья внимателен. Спокойно прижимает шайбу ко льду.
А наносят первый бросок в сторону ворот финны. Но сильно мимо.
Прозвучали национальные гимны России и Финляндии. Все готово к началу матча.
Судят сегодняшнюю встречу, кстати, арбитры из Швеции Микаэль Норд и Микаэль Хольм.
Напомним, что также в группе с Россией и Финляндией сыграют сборные Швеции и Чехии. Свой очный матч они проведут сегодня, в 20:20 мск.
Сборная Финляндии:
Вратари: Метсола (Вехвиляйнен); Линдбом-Лехтонен, Анттила-Ниеми-Няттинен; Покка-Охтамаа, Пакаринен-Палве-Райала; Кивихальме-Хаканпаа, Пуустинен-Руохомаа--Песонен; Эронен-Койвисто, Хартикайнен-Аалтонен-Маннинен.
Представляем составы команд. Сборная России:
Вратари: Сорокин (Коновалов) Нестеров (А) — Блажиевский, Капризов — Локтионов (А) — Григоренко; Хафизуллин — Василевский, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов; Баранцев — Елесин, Голышев — Зернов — Шалунов; Педан — Зуб, Телегин — Кадейкин — Кетов (К), Дергачёв.
Матч состоится на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки. Сам же турнир пройдет с 8 по 11 ноября.
Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция старта Еврохоккейтура. В первом матче Кубка Карьяла встречаются сборные России и Финляндии.