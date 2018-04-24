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Вратарь юниорской сборной России по хоккею Официальный сайт Федерации хоккея России
Вратарь юниорской сборной России по хоккею

ЧМ U18. Россия — Словакия. LIVE

Онлайн-трансляция матча юниорского ЧМ по хоккею Россия — Словакия

Сборная России в Челябинске играет с командой Словакии в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
24 апреля 17:30   |  1 период
Россия U18
Россия U18
0:3
Словакия U18
Словакия U18
0:3
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск | Судьи: Кристиян Николич  (Австрия), Даниэль Пражак  (Чехия)
Жиляков2'
Михайлов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Окульяр2'
0:1Чайкович
0:2Длугош
0:3Бучко
Подробная статистика матча
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'18
ГОЛ!
'16
Исаев появился на льду вместо Мифтахова.
'16
Замена вратаря у России.
'16
ГОЛ! Бучко получил передачу на синей линии, сместился к центру и бросил в ближний угол! Мифтахову перекрыли обзор на пятаке, голкипер не видел шайбы.
'16
ГОЛ! Мифтахов справился с опасным броском Мразика с левого края, шайба выскочила на пятак и Длугош протолкнул её в ворота!
'15
Словаки продолжают атаковать в большинстве! Чайкович приложился с ползоны — шайба после рикошета пришла к Мифтахову.
'14
ГОЛ! Словаки закрепились в чужой зоне. Последовал перевод на Чайковича, который из круга вбрасывания послал шайбу в дальний угол! Мифтахов не успел среагировать.
'13
Втроём остались россияне на 50 секунд! Михайлов за подножку получил малый штраф.
'12
Удаление у России. Жиляков проиграл позицию и заплёл ноги сопернику.
'11
Затяжную атаку провели россияне. Подколзин ушёл за ворота и прострелил в центр — партнёр немного не дотянулся.
'9
Контратакой ответили словаки. Ткач нанёс бросок со входа в зону — шайба ушла чуть выше цели.
'8
По броскам в створ большое преимущество у России — 10:1.
'7
Выстояли словаки в меньшинстве. Вернулся на лёд Окульяр.
'6
Морозов ушёл за ворота и сделал скидку на Малышева, который из круга вбрасывания бросил во вратаря!
'5
Удаление у Словакии. Окульяр за задержку клюшкой получил малый штраф.
'4
С хорошим настроением россияне начали встречу. Вся игра идёт в зоне словаков.
'3
Завгородний! Подкараулил отскок на пятаке, развернулся и бросил во вратаря!
'2
Ротенберг за воротами разобрался с защитником, вылез на пятак, но не сумел протолкнуть шайбу мимо вратаря.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Амир Мифтахов — Самуэль Вылетелка.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею: Россия U18 — Словакия U18. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.