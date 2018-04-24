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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею: Россия U18 — Словакия U18. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.