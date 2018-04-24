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Трансляция
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'18
'16
'16
'16
'16
'15
Словаки продолжают атаковать в большинстве! Чайкович приложился с ползоны — шайба после рикошета пришла к Мифтахову.
'14
'13
'12
'11
Затяжную атаку провели россияне. Подколзин ушёл за ворота и прострелил в центр — партнёр немного не дотянулся.
'9
Контратакой ответили словаки. Ткач нанёс бросок со входа в зону — шайба ушла чуть выше цели.
'8
По броскам в створ большое преимущество у России — 10:1.
'7
Выстояли словаки в меньшинстве. Вернулся на лёд Окульяр.
'6
Морозов ушёл за ворота и сделал скидку на Малышева, который из круга вбрасывания бросил во вратаря!
'5
'4
С хорошим настроением россияне начали встречу. Вся игра идёт в зоне словаков.
'3
Завгородний! Подкараулил отскок на пятаке, развернулся и бросил во вратаря!
'2
Ротенберг за воротами разобрался с защитником, вылез на пятак, но не сумел протолкнуть шайбу мимо вратаря.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Амир Мифтахов — Самуэль Вылетелка.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею: Россия U18 — Словакия U18. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.